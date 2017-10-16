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Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret etti

Yoğun bakıma alınan CHP Antalya Milletvekili Baykal'ı hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle görüştüm, bilinci yerinde. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur" dedi.
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