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Kılıçdaroğlu, Baykal'ın son durumunu açıkladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Doktorlardan umut verici değerlendirmeler var. Kötüye gidiş yok, umutluyuz'' dedi.
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