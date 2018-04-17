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Kılıçdaroğlu ekonomi yönetimini eleştirdi

Ekonominin de iyi yönetilemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunu dış güçler yapıyor diyor. Seni neden kandırıyorlar kardeşim? Dış güçler sana mazota günde iki kere zam mı yap diyor? Büyük ihaleleri dış güçler mi sana dolarla yap diye?" dedi.
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