Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz” ifadeleriyle bir video yayınladı.

Yüksek elektrik faturalarına değinen Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarındaki verginin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğim" dedi.

Öğlen saatlerinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan CHP lideri, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere…” ifadelerini kullanmıştı.