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Kılıçdaroğlu: Faize karşıysan indir

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarına yönelik eleştirisine değinerek, "Faize karşı olduğunu söylüyor. Karşıysan, çıkar bir KHK indir" dedi.
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