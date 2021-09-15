Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan

CHP Lideri videoyla birlikte 'Geliyor gelmekte olan...' ifadesini yine kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi seçime yönelik bir slogan mı? sorusunu akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu video ile birlikte şu ifadeleri kullandı:

“Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan…”