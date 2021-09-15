Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez yaptığı yolculuklarda karşılaştığı vatandaşlarla diyaloglarını içeren bir video paylaştı.
DÜNYA Haber Merkezi
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CHP Lideri videoyla birlikte 'Geliyor gelmekte olan...' ifadesini yine kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi seçime yönelik bir slogan mı? sorusunu akıllara getirdi.
Kılıçdaroğlu video ile birlikte şu ifadeleri kullandı:
“Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan…”