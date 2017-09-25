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Kılıçdaroğlu, IKBY'nin yasa dışı referandumunu değerlendirdi

Cumhurtiyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yasa dışı referandumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
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