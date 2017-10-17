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Kılıçdaroğlu: Lobi şirketlerine 77 milyon dolar ödendi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ile ilişkileri düzeltmek için lobi şirketlerine 77 milyon dolar ödendiğini söyledi.
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