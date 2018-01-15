ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Kılıçdaroğlu OHAL forumunda konuştu

CHP'nin düzenlediği "OHAL'de Yeter" Forumu'nun açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, "İktidara muhalif olanların tasfiye süreci geldiğimiz süreç" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.