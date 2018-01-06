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Kılıçdaroğlu: Partide iç çekişmelerine yer yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara 11. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
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