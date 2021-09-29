Kılıçdaroğlu'dan 3600 ek gösterge açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergeye ilişkin, "Yasama organı bu soruna çözüm bulmalı. Polislerin mali haklarıyla ilgili parlamentoya gelecek herhangi bir düzenleme, emin olun parlamentodan oy birliği ile çıkar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın geçmişte Bilkent Şehir Hastanesi açılışında ise "3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yeni seçime gideceğiz, ortada henüz bir şey yok. 3600 ek gösterge için mücadeleyi yapacağız. Ya onlara verdirteceğiz, ya biz yapacağız" dedi.