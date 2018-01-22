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Kılıçdaroğlu'dan Afrin açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde baş başa görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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