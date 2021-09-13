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Kılıçdaroğlu'dan ÖTV mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül’de Parti Meclisi'nde söylediği, "Sıfır otomobil... Evet, genç ilk kez alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bunu sağlayacağız" sözlerini içeren bir video yayınladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sıfır otomobil... Evet, genç ilk kez alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız. Elin oğlu Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da geliri yüksek, yeni bir otomobil alıyor. Efendim bizim gençler, dünyanın ÖTV'sini getiriyorsun; 'almayacaklar.' Aynı şartlarda Türkiye'ye de getireceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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