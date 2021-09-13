Kılıçdaroğlu'dan ÖTV mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sıfır otomobil... Evet, genç ilk kez alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız. Elin oğlu Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da geliri yüksek, yeni bir otomobil alıyor. Efendim bizim gençler, dünyanın ÖTV'sini getiriyorsun; 'almayacaklar.' Aynı şartlarda Türkiye'ye de getireceğiz." ifadelerini kullandı.