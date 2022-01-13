KİPTAŞ kura çekiminde 'hile' tartışması

Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı çekilişle 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

Engellilere ayrılan dairelerle ilgili ilk çekilişin ardından İmamoğlu ve protokol üyeleri salondan ayrıldı. Çekilişe canlı yayın üzerinden devam edildi. Çekiliş sırasında bir görevlinin çektiği topu, torbaya atıp yeniden farklı bir top çektiği görüldü.

Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, çekilişe müdahale etti. Hostesin elinden torbayı alarak sıradan çıkardı ve yerine başka bir hostesi görevlendirdi.

Çekilen topun tekrar torbaya atılması tartışmanın fitilini yaktı. Sos yal medyadan çok sayıda tepki geldi.

"Bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır"

Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin de tepkiler üzerine salonda, "3+1 dairelerin 121. yedek talihlisini belirlerken topları çeken arkadaşlara senkronize olarak topları çekmeleri uyarısında bulunduğum sırada 3. sıradaki arkadaş gayriihtiyari olarak çektiği topu keseye atmıştır. Arkadaşa bu uyarı tarafımdan yapılmıştır. 121. yedek talihli 31 bin 222 olarak belirlenmiştir. Orada göründüğü gibi arkadaş bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır." açıklamasını yaptı. (A.A.)