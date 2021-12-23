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Kırıkkale ekonomisi | Başkanlar konuşuyor

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor. Programa Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ve Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sümer katılıyor.

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