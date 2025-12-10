Google Haberler

Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Bahadır Kimya Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 8 bin 640 metrekarelik kapalı üretim alanına sahip tesiste başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Bahadır  Kimya Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

8 bin 640 metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ankara'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan fabrikaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Öte, yandan fabrikada madeni yağ üretiminin yapıldığı ve yangının üretim alanında çıktığı öğrenildi.

Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
