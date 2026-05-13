Kırıkkale’de kuruyan göletler yağışlarla yeniden doldu: Çiftçinin yüzü güldü
Kırıkkale’de geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletler, bu yıl bahar yağışlarıyla yeniden doldu. Çiftçiler, toprağın suya doyduğunu belirtirken, artan dolu riskine rağmen hasat sezonundan umutlu olduklarını ifade etti.
