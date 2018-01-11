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Kış lastiğine sıkı denetim: Ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Denetimde kış lastiği takmayan araç sahiplerine 715 lira para cezası kesildi.
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