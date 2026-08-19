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Kışın buz mavisi, yazın beyazdı: Şimdi ise pembe

Kış aylarında buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü, bu kez pembe-kırmızı tonlara büründü. Yaz sıcaklarıyla artan tuzluluk, göldeki alglerin renkli maddeler üretmesine ve bakterilerin çoğalmasına neden olarak sıra dışı manzarayı ortaya çıkardı. Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan göl, pembe görüntüsünü görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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