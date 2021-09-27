Kısıtlama Çimento İhracatını Nasıl Etkileyecek?
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu pazar Vahap Munyar'ın konuğu Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık oldu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Açık, programda çimento fiyatları ile ilgili olarak;
"Biz dünyanın en ucuz çimentosunu satıyoruz, iç pazara daha da ucuz satıyoruz. Emlak fiyatındaki artışın suçunu çimentoya atmak doğru değil. Bir binada çimentonun payı %3 civarında fiyata müdahale eden o kadar etken varken çimentoyu hedef alıp bu yönde kamuoyunu yönlendirmeyi ben çok masum bulmuyorum." ifadelerini kullandı.