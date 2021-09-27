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  4. Kısıtlama Çimento İhracatını Nasıl Etkileyecek?

Kısıtlama Çimento İhracatını Nasıl Etkileyecek?

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu pazar Vahap Munyar'ın konuğu Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Açık, programda çimento fiyatları ile ilgili olarak;

"Biz dünyanın en ucuz çimentosunu satıyoruz, iç pazara daha da ucuz satıyoruz. Emlak fiyatındaki artışın suçunu çimentoya atmak doğru değil. Bir binada çimentonun payı %3 civarında fiyata müdahale eden o kadar etken varken çimentoyu hedef alıp bu yönde kamuoyunu yönlendirmeyi ben çok masum bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

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