Kısıtlama Çimento İhracatını Nasıl Etkileyecek?

Açık, programda çimento fiyatları ile ilgili olarak;

"Biz dünyanın en ucuz çimentosunu satıyoruz, iç pazara daha da ucuz satıyoruz. Emlak fiyatındaki artışın suçunu çimentoya atmak doğru değil. Bir binada çimentonun payı %3 civarında fiyata müdahale eden o kadar etken varken çimentoyu hedef alıp bu yönde kamuoyunu yönlendirmeyi ben çok masum bulmuyorum." ifadelerini kullandı.