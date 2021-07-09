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Kısıtlamalar kalktı, turizm canlandı

1 Temmuz itibariyle korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, tatilciler de soluğu sahillerde aldı. Tercih edilen yerlerden biri de Antalya'nın Aksu sahilinde, kumsala kurulan çardaklar oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Burada her yıl yaz aylarında ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, dedelerinden kalma "Çardaklı tatil" geleneğini sürdürüyor.

Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre mahalleler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin bulunduğu sahil kesiminde kurdukları çardaklarda tatillerini yapıyor.

Her yıl haziran başından itibaren bölgeye gelerek kurdukları derme çatma çardaklarının eksiklerini tamamlayanlar, eylül ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor. Çevre mahallelerde arazisi olan bölge sakinleri ise gündüz bahçelerindeki işleriyle ilgilenirken, akşam saatlerinde aileleriyle çardakta vakit geçiriyor.

Yaklaşık 750 ahşaptan çardağın bulunduğu ve 3 bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, çevredeki beş yıldızlı otellerde tatil yapan turistlerin de dikkatini çekiyor.

 

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