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KKTC Başbakanı'ndan balkon konuşması

KKTC’deki Erken Genel seçimlerden birinci çıkan (UBP) Ulusal Birlik Partisi lideri ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa’da parti merkez binasında balkon konuşması yaptı.
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