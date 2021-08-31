KKTC'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısı endişesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, petrol sızıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, ekiplerin Karpaz bölgesinde teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor. Fakat ne acıdır ki gittiği yer neresi olursa olsun çok ciddi şekilde derin izler bırakacaktır çünkü yakıt çok ciddi miktardadır." diye konuştu.