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KOBİ'lerde e-Dönüşüm

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu Globizi Kurucu Ortağı ve Ceo’su Cüneyt Erpolat oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Erbolat, Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen KOBİ'lerin Yeşil Muıtabakat'a dikkat etmelerini belirtti.

Erbolat şunları söyledi;

Karbon ayak izi belli bir sınırı geçen şirketlerin AB'ye ihracat yapmaları yasaklanıyor. Bu nedenle yurtdışına satış yapmak isteyen KOBİ'ler buna çok özen göstermeli.

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