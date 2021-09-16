KOBİ'lerde e-Dönüşüm
Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu Globizi Kurucu Ortağı ve Ceo’su Cüneyt Erpolat oldu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Erbolat, Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen KOBİ'lerin Yeşil Muıtabakat'a dikkat etmelerini belirtti.
Erbolat şunları söyledi;
Karbon ayak izi belli bir sınırı geçen şirketlerin AB'ye ihracat yapmaları yasaklanıyor. Bu nedenle yurtdışına satış yapmak isteyen KOBİ'ler buna çok özen göstermeli.