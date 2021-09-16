KOBİ'lerde e-Dönüşüm

Erbolat, Avrupa'ya ihracat yapmak isteyen KOBİ'lerin Yeşil Muıtabakat'a dikkat etmelerini belirtti.

Erbolat şunları söyledi;

Karbon ayak izi belli bir sınırı geçen şirketlerin AB'ye ihracat yapmaları yasaklanıyor. Bu nedenle yurtdışına satış yapmak isteyen KOBİ'ler buna çok özen göstermeli.