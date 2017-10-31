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KOBİ'lere yüzde 70'i ödemesiz kredi desteği

Başbakan Yıldırım "KOBİ'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara girerse yüzde 70'i ödemesiz yüzde 30'u geri ödemeli olarak her bir KOBİ için 5 milyon TL destek sağlayacağız" dedi.
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