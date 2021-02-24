KOBİ’lerin Küresel Durumu ve Dijitalleşme

KOBİ’lerin geleceği Dünya Gazetesi ve Facebook ortak yayınında “KOBİ’lerin Küresel Durumu ve Dijitalleşme” başlıklı online panelde masaya yatırıldı. Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş ve İstanbul Ekonomi ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen’in öne çıkan görüşleri şöyle:



Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş:

➤ Facebook olarak, Dünya Bankası ve OECD ile 50'den fazla ülkede pandeminin KOBİ'ler üzerinde etkisini araştırdık. 6 ay boyunca aylık olarak Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporları yayınladık.

➤ Pandemide en büyük zorluğu KOBİ'ler yaşadı. Bizim Facebook, Instagram ve Whatsapp platformlarımızı dünyada 160 milyondan fazla işletme kullanıyor. Türkiye'de ise KOBİ'lerin yüzde 50'si yani 1.7 milyonu bu platformlardan faydalanıyor.

➤ Güvenli alışveriş talebi kalıcı olacak. İnsanların yüzde 70'ten fazlası güvenliğin öncelik olduğunu söylüyor. KOBİ'ler ödeme sistemleri konusunda neler yapacağını hemen düşünmeli.

➤ Araba bayileri bugün Whatsapp üzerinden test sürüşü yaptırıyor. AR veya VR teknolojileri kullanılmaya başladı. İş yapış şekillerinin yeniden düşünülmeye başladığı bir döneme giriyoruz.

➤ Glokal trendi doğdu. 2 çekim gücünün etkisinde kaldık: Mahallelerimizdeki işletmelerin değerini anladık. Onlara destek vermek istedik. Öte yandan global vatandaş hissettik kendimizi. Bu yeni bir kişilik doğurdu.

➤ Z kuşağı aktivist bir jenerasyondu, pandemi sırasında yeniden doğdular. Alışveriş yaptıkları şirketlerden belli değerler etrafında konumlanmalarını istiyorlar.

➤ Sağlık konusuna ilgi 2 kat arttı. Dünyada insanların yüzde 79'u tele tıp hizmeti kullandı. Bazı uygulamalar hayatımıza girdi.

➤ Bu trendlerin sermayeye çevrilmesi için zamana ihtiyaç var. Kısa vadede en önemli konu bu dijital kanalların en iyi şekilde kullanılmasının sağlanması. Eğitimler ve teşvikler vermek gerek. Daha gidecek çok yolumuz var.

➤ Zorunlu kısıtlamalar KOBİ'leri çok negatif etkiledi. Özellikle Türkiye bazı alanlarda dünyadaki KOBİ'lere göre daha fazla etkilendi. KOBİ'lerin yüzde 70'i cirolarında ciddi düşüş olduğunu söyledi. Nakit akışı ve talep çok düştü.

➤ Anketimize katılan KOBİ'lerin yüzde 47'si en önemli ihtiyaçlarının kredilerin ötelenmesi olduğunu söylüyorlar.

➤ KOBİ'lerin dijitalleşmesinde pandemi katalizör görevi gördü. Yüzde 63 büyüme yaşandı burada. Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşme potansiyeli çok yüksek seviyede.

➤ Pandemi döneminde 30'dan fazla ülkede 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolar değerinde bir hibe programı açıkladık. Türkiye'deki işletmelere 7 milyon lira değerinde hibe sunduk. Facebook İstasyon'u açtık. Sınırları Aşan KOBİ'ler çalışması yaptık.

➤ Platformlarımız üzerinden yurt dışından 135 milyondan fazla insan Türkiye'deki işletmelere bağlanıyor. Yapılan modeller 15 milyardan fazla yıllık katkımız olduğunu gösteriyor.

➤ Facebook bir teknoloji şirketi olarak bir dijital ekosistem yaratıyor. Geçtiğimiz sene içinde 10'un üzerinde niş teknoloji şirketi Türkiye'den EMEA bölgesine ve globale hizmet eder hale geldi.

➤ Dünya ve Türkiye rakamlarını kıyasladığımızda çalışan sayılarının Türkiye'de daha fazla azaldığını görüyoruz.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:

➤ Her şeyden önce e-ticaret sitelerine üyeliği destekliyoruz. Sanal tanıtım etkinliklerini destekliyoruz. Biz Kolay İhracat Platformu'nu devreye aldık. Ürünü yazıyorsunuz, ürünün satılabileceği ülkeleri, vergi oranlarını size veriyor.

➤ KOBİ'ler bizim toplam işletmelerimizin yüzde 99,8'ini oluşturuyor. Türkiye'de 3,2 milyon adet KOBİ faaliyet gösteriyor.

➤ Krizin iyi yanı dijitalleşmenin hızlanmasını sağlaması oldu. Çok hızlı ilerleme kaydedildi. Biz millet olarak krizlere alışık bir milletiz.

➤ Kolay İhracat Platformu 100 bin kişiye ulaştı. Ne kadar etkin kullanıldı bilmiyorum ama WEF tarafından yapay zeka alanında en iyi uygulamalardan biri seçildi. Bu devlet tarafından atılmış en önemli adımlardan birisi.

➤ 81 İlde İhracata İlk Adım stratejisiyle 7 bin firma tespit ettik. Bunların bir kısmı daha önce ihracat yapmış ama şimdi yapmıyor, bir kısmı hiç ihracat yapmamış. 5 pilot il belirledik. Bunlara mentörler tayin ettik. Haftada 3 gün dış ticaret eğitimi veriyorlar.

➤ Facebook'la, Amazon'la yaptığımız çalışmalar var. Online ticaret farkındalığını artırmaya çalışıyoruz.

➤ Sanal Ticaret Akademisi'yle KOBİ'lere iç ve dış ticarette çeşitli modellerde eğitim sunuyoruz. Dijital Dönüşüm Yarışması yaptık, yazılımcı firmalardan ihracatı artıracak model önerileri geldi. Verdiğimiz mali desteklerin yanında bu tür çalışmalar yürütüyoruz.



➤ Eximbank'ın nimetlerinden yararlanan firmaların yüzde 71'i KOBİ. 13 bin 855 firma var, bunun 9 bin 843'ü KOBİ. Ama değer bazında KOBİ'lerin Eximbank finansman imkanlarından yararlanma oranı yüzde 11. Bir kere bunu artırmamız lazım.

➤ Eximbank'ta bir teminat sıkıntısı yaşıyoruz. Ama onlara da bir kolaylık getirdik. Sigorta yapıyorsa sigortanın poliçesini teminat olarak kabul etmeye başladık. Buralarda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

➤ Eximbank'ın hedefi kredilerde yüzde 11 olan KOBİ'lerin payını 2023'te yüzde 30'lara çıkartmak.

➤ Derya Hanım, "İnternetten satış yapmayan firmaların oranı yüzde 43" dedi. Bu çok yüksek bir oran. Bunun aşağı çekilmesi lazım. KOBİ'lerin belki kümelenmesini sağlayarak birleşmelerini teşvik edici modeller düşünmemiz lazım.

➤ KOBİ'lerin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 36,6. Bu oran 65,8 milyar dolara tekabül ediyor. Mikro işletmelerin ihracattaki payının mutlaka artması gerekiyor.

➤ Eskiden toplam harcamaların yüzde 6'sı dijital ortamda yapılırken bunun hızlıca yüzde 30'lara 40'lara çıktığını gördük. Önümüzdeki 4 sene içinde e-ticaret kullanım oranının en çok artacağı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

➤ Dünya'da 20 trilyon doların üzerinde para sisteme enjekte edildi. Türkiye'de bu rakam 551 milyar TL'ye ulaştı.

➤ Dünya ekonomisi yüzde 3,5 daraldı. Bu sene yüzde 5,5 büyüme bekleniyor. Dünya ticareti ise DTÖ'ye göre yüzde 9,2 daraldı.

➤ Türkiye 2018'de maalesef dış ataklara maruz kaldı. 2019 yılında faiz oranları aşağı çekilmeye başladı. 2019 son çeyreğinde yüzde 6 büyüme, 2020 ilk çeyreğinde yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme... Ama sonra yüzde 9,9 oranında bir çakılmayla karşı karşıya kaldık.

➤ Dolarizasyon bizim için önemli bir problem. Bugün 235 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var. Siz burada çok fazla para basarak sisteme enjekte ederseniz enflasyon yüzde 100'lerin üzerine çıkar, TL de çok değer kaybeder.

➤ Biraz daha kendimiz geliştirmemiz lazım. Bizim herkese para vermemize imkan, ihtimal yok hükümet olarak. 20 küsur milyon çalışan nüfusa imkan sağlamak kolay değil kıt kaynaklarla. Kamu üzerine düşeni yapıyor. Ben hiç doğrudan parasal teşviğin yanında olmadım.

➤ Türkiye'de zarar edersen devlet sorumludur, kar edersen bireyseldir.

➤ Denizbank Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamadan okuyacağım size: KOBİ'lere verilen kredilerin büyüklüğü 2020 yılında 850 milyar TL'ydi. Yüzde 25 civarında kredi KOBİ'lere aktarıldı.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen:

➤ Kayıt dışı meselesi Türkiye'de hala ağırlıklı mesele. Haksız rekabetle, verimli çalışan işletmelerin büyümesini önlüyor, başarılı KOBİ'nin önü kesiliyor.

➤ Türkiye'de sermayeye erişim AB ve ABD'yle karşılaştırdığımızda daha çok banka ağırlıklı. Burayı çeşitlendirmek gerekiyor.

➤ Yabancı sermaye girişi KOBİ'lerin performansını iyileştiren bir faktör. Özellikle küresel değer zincirlerine doğrudan ihracat yoluyla katılmayanlar yabancı sermaye üzerinden çalışma pratiklerini, standartlarını hayata geçirebiliyorlar.

➤ Son 10 yıl içerisinde bu konuda bir yapısal dönüşüm yok. 10 yıl önce mikro ölçekli şirketlerin toplama oranı yüzde 93,78'miş. 2019'da 92,29. Dolayısıyla bir değişiklik yok. Türkiye'nin KOBİ'lerini zaman içinde büyütecek bir ortam yaratması gerekiyor.

➤ Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 92'si mikro işletme. Yani 1 ila 9 çalışana sahip işletmeler. Bu kadar büyük bir ağırlığa sahipler. Bu yapısal bir sorun. Ekonomide verimliliğin artması, sermaye birikiminin yaratılması ve yenilikçiliğin bir arada yönetilmesi gerekiyor.

➤ Dünyada bir düşük faiz ortamı var. Ülkelerin borçlanması, bütçe açıklarının artması çok korkulan bir şey değil. Hatta IMF bile artık sosyal bir bakış açısıyla bu krize yaklaştı. Ülkelerin bu dönemde borçlanması ve sosyal desteklere harcaması doğru makro politika.

➤ Türkiye'de KOBİ'lere yönelik; vergi ödemelerinin ertelenmesi, kredi şartlarının esnekleştirilmesi, düşük maliyetle sermayeye erişim sağlanması gibi faydalı ama yetersiz destekler verildi. Diğer ülkelerde asıl ağırlık doğrudan destek paketlerine verildi.

➤ Türkiye'de 2019 rakamlarına göre toplam işletmelerin sadece yüzde 2,57'si doğrudan ihracat yapıyor. Bu rakam mikro işletmelerde 1,29'a düşüyor. Büyük işletmelerinse yüzde 47'si ihracat yapıyor.

➤ Türkiye'de çok sayıda başarılı, ihracat yapan, küresel değer zincirlerine katılan KOBİ'lerimiz var. Küresel talep şoku geçtikten sonra yeniden başarı hikayeleri yazılacaktır. Mesele bu zor dönemde onların tünelin ucundaki ışığı görecek şekilde yanlarında olmaktı.

➤ KOSGEB ve OSB'ler dünyanın ilgisini çeken örnekler. Bu sayede Türkiye'de KOBİ'ler ortak bir şemsiye altında daha başarılı çalışmalar yapabiliyorlar.