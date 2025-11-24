Köln Bonn Havalimanı’nda skandal: Yolcular cam kırıp piste daldı
Almanya’nın batısındaki Köln Bonn Havalimanı’nda iki yolcunun uçağa yetişmek için sergilediği tehlikeli girişim kriz yarattı. Romanya’nın başkenti Bükreş’e gidecek Wizz Air uçağına geç kalan 28 ve 47 yaşındaki Rumen yolcular, cuma günü saat 21.30 sularında acil çıkış kapısının camını kırarak piste girdi.
Bükreş uçağına geç kalan iki Rumen yolcu, acil çıkış kapısının camını kırarak piste daldı; güvenlik güçleri şahısları gözaltına aldı.
Son çağrının yapılmasının ardından kapılar kapanmış ve motorları çalışmaya başlamış uçağa doğru koşan yolcular, güvenlik birimleri tarafından hızla etkisiz hale getirildi. Polis iki kişiyi gözaltına alırken, “havalimanı pistine izinsiz giriş” ve “havacılık güvenliği yasasını ihlal” suçlarından haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.
Olay havalimanı çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.