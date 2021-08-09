Komşunun 1 milyon dönüm arazisi tehdit altında

Yunanistan'da Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Adası ile Mora Yarımadası'nda, yüz binlerce dönüm ormanlık alan ve tarım arazisi kül olurken, alevlere teslim olan 1000'in üzerinde ev ve iş yeri yandı, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi, vahşi hayvan yaşamı olumsuz etkilendi.

Atina Ulusal Gözlemevinin (EAA), Eğriboz Adası’nda 460 bin, Lakonia’da 110 bin ve Attika bölesinde de 80 bin dönüm olmak üzere toplam 650 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu hesap edildi.

Öte yandan, Mora Yarımadası’nın birçok noktasında ve Eğriboz’un kuzeyinde süren yangınları söndürme çalışmalarının bugün de devam ettiği bildirildi.

1 milyon dönüm arazi tehdit altında

Yangın bölgelerinde panik halinde alevlerden kaçmaya çalışan yüzlerce vahşi hayvan ve kuşun telef olduğu, çok sayıda evcil ve vahşi hayvanın da yaralandığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ileriki günlerde devam edeceğini belirterek, halkı aşırı sıcaklara ve yangın riskine karşı uyardı.

Üst düzey bir itfaiye yetkilisi ise ülkede yaz mevsimi sonuna kadar en az 1 milyon dönüm arazinin kül olacağı değerlendirmesinde bulundu.