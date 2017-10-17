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Kömür ocağında göçük: 6 işçi hayatını kaybetti

Şırnak- Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde özel bir kömür ocağında göçük oluştu. İlk belirlemelere göre 6 işçi hayatını kaybetti.
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