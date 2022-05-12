Konut finansmanı paketi enflasyonu körükler mi? | Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ Şans Sohbetleri'nde bu hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı konut sektörüne ilişkin 3 destek paketiyle ilgili merak edilenleri konuştu. İkili ayrıca dolar/TL’de son dönemde yaşanan yükselişi ve alınan mikro tedbirleri değerlendirdi.

">Euro Bu Yıl Zorlanacak! Ekonomist Ali Ağaoğlu'ndan İhracatçılara Uyarı

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