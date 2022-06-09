Konya'da ceviz büyüklügünde yağan dolu hayatı felç etti
Konya’nın Çumra ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü. Dolu nedeniyle araçlar zarar gördü.
DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Dün ikindi saatlerinde yağmurla birlikte yağmaya başlayan dolu ilçe merkezinde etkili oldu. 10 dakika boyunca zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu ilçe merkezini kısa süreliğine felç etti. Ağaçların yaprakları dökülürken, yollar adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. İlçe merkezindeki meyve ağaçları ile yakın bölgelerdeki tarım arazilerinde mısır başta olmak üzere tüm mahsullerde büyük çapta zarar oluştu. (İHA)
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