Konya'da ceviz büyüklügünde yağan dolu hayatı felç etti

Dün ikindi saatlerinde yağmurla birlikte yağmaya başlayan dolu ilçe merkezinde etkili oldu. 10 dakika boyunca zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu ilçe merkezini kısa süreliğine felç etti. Ağaçların yaprakları dökülürken, yollar adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. İlçe merkezindeki meyve ağaçları ile yakın bölgelerdeki tarım arazilerinde mısır başta olmak üzere tüm mahsullerde büyük çapta zarar oluştu. (İHA)