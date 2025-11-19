Google Haberler

Köpek balığı oltaya takıldı: Botu ısırmasından korkup denize bıraktılar

Hafta sonu balığa açılan Ufuk Ekizoğlu ve arkadaşları, Samandağ açıklarında oltaya takılan dev köpek balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından, balığın bota zarar vermesinden çekinen ekip oltayı keserek köpek balığını yeniden denize bıraktı.

Antakya’nın Ekinci Mahallesi’nde yaşayan Ufuk Ekizoğlu, hafta sonu dört arkadaşıyla birlikte botla Akdeniz’e açıldı. Yayladağı Karamağara bölgesinden hareket eden ekip, Samandağ Meydan köyü açıklarında beklenmedik bir an yaşadı. Ekizoğlu’nun oltasına dev bir köpek balığı takıldı.

Yaklaşık 8 yıldır amatör olarak balıkçılık yapan Ekizoğlu, yakaladıkları ve daha sonra geri saldıkları köpek balığıyla ilgili anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde köpek balığının oltaya takıldığı an ile Ekizoğlu ve arkadaşlarının şaşkınlık ve heyecan dolu tepkileri yer aldı. Köpek balığını yüzeye çıkarmak için yaklaşık bir saat uğraşan Ekizoğlu, hayvanın bota zarar vermesinden çekindiği için oltayı keserek balığı yeniden denize bıraktı. Balık avına devam eden Ekizoğlu, yakaladığı başka bir balığın ise köpek balığı tarafından yarısının koparıldığını fark etti.

"Görünce çok heyecanlandık"

8 yıldır oltayla balık avladığını söyleyen Ufuk Ekizoğlu, ilk kez böyle büyüklükte bir köpek balığıyla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Köpek balığının görünce çok heyecanlandık. Devamlı balığa gidiyoruz, arada köpek balıkları çıkıyor ama bu kadar büyüğüne ilk defa denk geldik. Köpek balığından ve dişlerinden korktuk. Başka bir balık yakaladık ama o balığın yarısı oltaya geldi. O balığı çekerken yolda köpek balığı ısırdı ve yarısını yedi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
