'Köprü ve otoyollar özelleştirilecek' iddiasına Uraloğlu'ndan yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde gündeme gelen otoyol ve köprülerin özelleştirileceğine yönelik iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, söz konusu projelerin satılmasının gündemde olmadığını, ancak belirli süreler için işletme hakkının devredilmesine yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bir iftar programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirileceğine dair ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

"Bütçeden yük çıkmamasını planlıyoruz"

Yolların zamanla bakım gerektirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, “Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekir. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil” ifadelerini kullandı.