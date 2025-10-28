Google Haberler

Korku dolu anlar: Şimşeğin ardından deprem meydana geldi

Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremde Bursa'da da hissedildi. Yaşanan depremden 10 saniye önce çakan şimşek, ortalığı aydınlatması korku dolu anlar yaşattı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 22.48'te 6,1 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa'da da hissedilen deprem anında kayıtta olan güvenlik kameraları, korku dolu anlar yaşattı.

Depremden 10 saniye önce çakan şiddetli şimşek, gecenin karanlığını aydınlattı. Binadaki sallantı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
