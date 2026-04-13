Korku filmi gibi kaza: İnşaat demirleri otomobile saplandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekici üzerindeki inşaat demirleri seyir halindeki otomobilin ön camından içeri girdi. Korku filmlerini aratmayan kazada şans eseri otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, büyük şok yaşadı. Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Sabah saatlerinde Erkan Y.'nin kullandığı kamyon, Mithatpaşa kavşağında fren yapınca kamyondaki inşaat demirleri Kader S. D.'nin kullandığı otomobilin ön camından içeri girdi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve görenleri hayrete düşüren kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A. ayağına demir değmesi sonucu hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Kader S. D. tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.
Otomobildekiler büyük şok yaşarken, kazayı görenler hayrete düştü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.