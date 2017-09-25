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Köyde kurduğu modern tesiste yumurta üretiyor

Aksaray'ın küçük bir köyünde 20 yıl önce Mustafa Tekeli tarafından kurulan modern tavuk çiftliğinde el değmeden yumurta üretimi yapılırken makinelerle toplanan gübre ise biyogaz fabrikasında enerjiye dönüşüyor.
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