Köylülerin tek yolu tehlike dolu: Dereyi geçmek için ölümle yarışıyorlar
Giresun’un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu Deresi üzerindeki çürümüş tahta ve demir asma köprüler, Yeşilhisar köyü sakinlerini her gün ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Sel dönemlerinde tamamen ulaşıma kapanan bölgede vatandaşlar, engelli çocukların okula gidemediğini, hastalara ulaşım sağlanamadığını ve geçmişte can kayıpları yaşandığını belirterek yetkililerden en azından güvenli bir yaya köprüsü yapılmasını istiyor.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.