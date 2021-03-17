Kripto para piyasasına düzenleme gelecek mi?

Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayına Dr. Şeref Oğuz, Servet Yıldırım ve Abdurrahman Yıldırım katıldı. Pakete “reform” denemeyeceği görüşünde birleşilirken, ekonominin geleceği için daha yapısal adımlar atmak gerektiğine dikkat çekildi.

Abdurrahman Yıldırım: Reform Paketi'ne baktığımız zaman bizi şaşırtan, "vay be" diyeceğimiz yeni icraat az. Ama Hükümetin de 1 yıl içerisinde ne yapmak istediğini görüyoruz.

➤Bir yanda Çin'in tedarik merkezi olmaktan çıkarılacağı konuşulurken 1 sene sonra görüyoruz ki Çin bütün tedarik sürecini yöneterek yine öne çıkıyor. Çin limanlarından Avrupa ve ABD limanlarına taşımalarda kuyruk oluşuyor.

Servet Yıldırım: Reform; talebin sürdürülebilir ama enflasyonist olmayan şekilde canlandırılması ya da büyüme ve istihdam artışı hedeflerine ulaşmak için üretken yatırımların artırılması amaçlarıyla aktörlerinin davranışında değişim yaratma aksiyonudur.

➤Paket bu haliyle olumlu şeylere rağmen içerik, uygulama takvimi, kimin neyi yapacağı, maliyet kaynakları gibi unsurlar açısından eksik. İleride bir reform paketine dönüşebilir ama bu şekliyle bu unsurları barındırmıyor.

➤Yılların yapısallaşmış enflasyon meselesi var. Neredeyse o getirilip gıda fiyat artışına bağlandı. Bu reformist bir bakış açısı değil. Gıda enflasyonu sadece sorunun bir parçası.

➤"19 yılda 23 reform paketi" diye haber vardı. Geriye dönüp bakarsak bunlara düzenlemeyi içeren paketler denseydi daha iyi olurdu.

Şeref Oğuz: Rahmetli Özal döneminde ortalık fondan geçilmiyordu. Fon kavramını bütçeden hesap kaçırma olarak anlıyorduk. Bunun bütçeye konulması bütçe disiplini açısından olumlu bir nokta.

➤Reform deforme olmuş bir yapıyı yeniden forma sokmaktır. Mesela 24 Ocak Kararları bir reformdu. "İthal ikamecilik bitiyor, dışa açık büyümeyle devam ediyoruz." İşte sana reform! Hem de 4x4'lük bir reform.

➤Paketin içindeki kamuya yönelik tasarruf adımlarını reformist olmasa bile önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım konusunun hiç değilse önümüze gelmesi lazımdı. Tarımın içinde olduğu bu açmazda çiftçinin ne ekeceğini vaaz eden bir yaptırım olmalıydı.

➤Arazi bütünleştirmesinin keyfi olmaktan çıkarıp zorunlu hale getiren uygulamalar olmalıydı.

Vahap Munyar: Ben Reform Paketi'ne iyimser bakıyorum. Böyle bir paket açıklamaları bile önemli bir adım. İkna olmaya başladıklarını gösteriyor diye düşünüyorum.