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Kripto para piyasasına düzenleme gelecek mi?

Global Konuşmalar’da bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi masaya yatırıldı.

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Global Konuşmalar’da bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi masaya yatırıldı.

Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayına Dr. Şeref Oğuz, Servet Yıldırım ve Abdurrahman Yıldırım katıldı. Pakete “reform” denemeyeceği görüşünde birleşilirken, ekonominin geleceği için daha yapısal adımlar atmak gerektiğine dikkat çekildi.

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