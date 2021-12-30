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Kripto para yasası ne getirecek? Bitcoin ve altcoinlerde 2022'de ne bekleniyor?

Kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflenen yasa ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Meclis'e sunulması beklenen kripto para yasa taslağını ve Bitcoin'de yaşanan düşüşü Kripto Teknik Kurucusu Altuğ İşler, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor.

BITCOIN SERT DÜŞTÜ

Bitcoin, Aralık ayında yüzde 15’ten fazla değer kaybederek Mayıs’tan sonraki en kötü aylık performansına doğru ilerliyor. Bitcoin Mayıs ayını yüzde 35 düşüş ile kapatmıştı.

KRİPTO PARA YASASI NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

Kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflenen yasa ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kripto Parasektörünün üzerinde tartıştığı Sermaye Piyasası Kanunu'nda kripto varlıkların ve kripto varlık platformlarının düzenlenmesine dair değişiklik taslağına göre, kripto para platformları ve hizmet sağlayıcıları izin verme yetkisi SPK’ya verilirken, kripto piyasasına düzenleme getirecek yasa için çalışmalar hızlandı.

Kripto varlık alım-satım ve transfer işlemlerini kurul tarafından yetkilendirilmemiş kuruluşlarda yapanlara da 20 bin liradan az olmamak üzere işlem tutarı kadar ceza verilebilecek. Kurul, platformlarda işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine, işlem görmenin sonlandırılmasına, işlem görmesi sonlandırılan kripto varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

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