Kripto paralarda büyük çöküş! Bitcoin neden düşüyor? | Erkan Öz ile Kripto Gündem

➤#Bitcoin ve #Ethereum neden düştü?

➤Altcoin yatırımcıları ne yapmalı?

ABD ve Rusya’dan gelen haber akışları kripto para borsasındaki aşağı yönlü hareketin fitilini ateşledi. Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasasındaki düşüşe öncülük etti. Tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan gerileyen Bitcoin, yüzde 49’a yakın değer kaybetti. Ethereum ise 3 bin dolar destek bölgesinin altına yerleşti. Kripto para birimlerinde toparlanma olacak mı yoksa düşüş devam mı edecek?

Stratejist Erkan Öz, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa’ya değerlendirdi.