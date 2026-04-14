Küllerinden doğdu: Balıklı Rum Hastanesi yeniden ayağa kaldırıldı

İstanbul Valiliği, 4 Ağustos 2022’de çıkan yangında ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi’nin, “Yadigar” projesi kapsamında yürütülen aslına uygun restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldığını açıkladı. Tamamen yanan çatı ile hasar gören ikinci kat baştan sona yenilenirken, yapının özgün mimari kimliği de korundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Balıklı Rum Hastanesi'nin İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfının titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulduğu belirtildi.

Bakkal esnafı loncası tarafından 1753 yılında inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen yapının ilk önce küçük bir ahşap bina olarak bugün Avrupa Lisesi'nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, hastanenin o dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlara şifa kapısı olduğu ifade edildi.

Hastanede çıkan yangına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, Valiliğimiz 'Yadigar' projesi kapsamında, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı tarafından aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, tamamen yanan çatı ve hasar gören 2. kat, iki etaplı çalışmalarla baştan sona yenilendi. Cephede oluşan bozulmalar aslına uygun biçimde onarıldı. Yapının tüm doğramaları ahşap olarak yapılarak yapı yenilenerek özgün kimliği korundu."

Açıklamada, "İstanbul Valiliği olarak 'Yadigar' projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
