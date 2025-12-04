Kültepe'de mozaik heyecanı

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor. 1948 yılında başlayan ve aralıksız devam eden kazılarda bu yıl mozaik kalıntılarıyla karşılaşıldı.

1 metrekarelik alanda çok iyi korunmuş mozaik tabanlı kalıntılarla karşılaşıldığını ifade eden Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Biliyorsunuz; kazılarımızı yaparken belirli sınırlar içerisinde çalışıyoruz. Bu sene yaptığımız çalışmalarda tam kazı alanının sınırında 1 metrekarelik bir alanda mozaik tabanı olarak nitelendirilen bir kalıntıyla karşılaşıldı. Anadolu'da veya Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça karşılaştığımız bir olaydı ama yine yakın zamanda Kayseri İncesu'daki kazıda çok ciddi, güzel ve önemli mozaikli bir ev var. Buradaki çalışmalarda zaten Helenistik Dönemden çok fazla veri topladık, bu yüzden buradaki Helenistik yapının çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Maalesef Kültepe'nin çok erken dönemlerde araştırmacılar tarafından çok fazla tahrip edildiğini biliyorduk. İlk defa bu sene tam anlamıyla mozaikli yapının bir köşesine geldik" dedi.

"Burada olmaması mümkün değildi"

Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla birlikte mozaikle ilgili verilerin toplanacağını aktaran Prof. Dr. Kulakoğlu, "Henüz kurulmuş olan mozaiğe ilişkin bir verimiz yok. Sanıyorum önümüzdeki yıl bunu açacağız. Burada olmaması zaten mümkün değildi. Çünkü yazıtlardan biliyoruz; burada güzel bir şehir var, bu şehrin zenginleri var. Dolayısıyla burada böyle mozaikli bir yapı muhakkak var. Sanıyorum önümüzdeki yıllar buna ilişkin veri toplarız" diye konuştu.