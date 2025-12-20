Kümeste müzik denedi, yumurta verimi arttı!

Kars’ın Bulanık köyünde tavuk yetiştiriciliği yapan Ercan Yıldırım, kümesinde uyguladığı müzik yönteminin hayvanlar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi. Evine ait bahçede kurduğu küçük kümeste bu sistemi hayata geçiren Yıldırım, müzikle birlikte tavukların daha sakin hale geldiğini ve yumurta veriminde artış yaşandığını belirtti.

Bir süre önce 10 tavukla üretime başladığını anlatan Yıldırım, ilk etapta yalnızca ailesinin yumurta ihtiyacını karşılamayı amaçladığını ifade etti. Zamanla üretimin artmasıyla tavuk sayısını 150’ye yükselttiğini dile getiren Yıldırım, bu aşamadan sonra yumurta satışına da başladığını kaydetti.

Müzik sistemi kurdu, verim arttı

Aldığı tavsiyeler üzerine kümese basit bir müzik sistemi kurduğunu aktaran Yıldırım, tavukların strese karşı son derece duyarlı olduğunu gözlemlediğini söyledi. "Dışarıdan gelen ani ve yüksek sesler tavukları huzursuz edebiliyor. Kümeste sürekli bir ses olması, bu dış etkenleri bastırıyor" diyen Yıldırım, müziğin hayvanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunduğunu vurguladı.

Kümeste arka planda ve düşük ses seviyesinde müzik çaldıklarını belirten Yıldırım, "Tavuklar daha sakin oluyor. Bu durum doğrudan yumurta verimine de olumlu yansıyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl şehir hayatını geride bırakarak köyüne döndüğünü dile getiren Yıldırım, küçük bir girişim olarak başladığı tavuk yetiştiriciliğini zamanla geliştirdiğini söyledi. Benzer ölçekte üretim yapanlara bu yöntemi denemelerini öneren Yıldırım, önümüzdeki dönemde tavuk sayısını ve üretimi artırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.