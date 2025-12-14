Kuraklık çanları çalıyor, Flamingolar artık gelmiyor

Her yıl binlerce flamingonun kuluçkaya yattığı Tuz Gölü, son yıllarda hızla küçülen yapısı nedeniyle artık kuşların uğrak noktası olmaktan çıkıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, gölün 90 yılda yüzde 85 oranında küçüldüğünü belirterek, bu durumun flamingoların göle gelişini dramatik biçimde azalttığını söyledi.

Aydın, “Tuz Gölü, flamingolar için kışlak alan niteliğinde. Doğu’dan Batı’ya göç eden flamingolar her yıl yumurtlama ve çoğalma dönemini burada geçirir. Ancak su seviyesinin düşmesi ve alanın daralması nedeniyle artık eskisi kadar gelmiyorlar. En önemli önlem, göldeki su seviyesinin korunmasıdır” dedi.

Uzmanlara göre hem iklim krizinin etkileri hem de çevredeki kontrolsüz yer altı su kullanımı, Tuz Gölü’nü her geçen yıl daha kırılgan hale getiriyor. Göl ekosistemindeki bu bozulma, Türkiye’deki en büyük flamingo kolonilerinden birini tehdit ediyor.