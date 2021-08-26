Kuraklık daha önce hiç görülmemiş seviyelerde

Kazakistan'da, küresel iklim değişikliği bu yıl hiç yağış almayan bazı bölgelerde binlerce hayvanın telef olmasına, tarım alanlarının kurumasına yol açtı.

​​​​​​​​​​​​​​Küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarıyla mücadele eden ülkenin güney ve batı bölgeleri, daha önce hiç görülmemiş kuraklık yaşıyor.

Kazakistan'ın iklimi ortalama her 10 yılda 0,3 derece ısınıyor. Bu yıl ortalamaların üzerindeki sıcak hava özellikle tarım ve hayvancılığı etkiledi.

Ülkenin güney ve batı kesimlerinde 178 bin hektar tahıl alanı kurudu, 2 bin civarında hayvan telef oldu.

Mangıstau eyaletinde, hayvanların otlatıldığı meralar açlıktan ve susuzluktan telef olan hayvanlarla dolu.

Bu yıl hiç yağış olmaması ve aşırı sıcak hava, hayvanların besin kaynaklarını kuruttu, kuraklığı artırdı. Bölgedeki yüzlerce çiftçi atlarını, ineklerini, koyunlarını kaybetti.