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Kurban vekaletinin püf noktaları

Aksigorta sponsorluğunda Vahap Munyar'ın sunumuyla yayınlanan Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık oldu.

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Programda Kızılay’ın Kurban bayramın hem yurt içi hem de yurt dışına nasıl yardım götürdüğü ele alındı.

Bu yıl 150 bin bağışçıya ulaştıklarını belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “TL üzerinden bir fiyat belirleyerek 21 ülkeye 21 farklı döviz kuruyla yardım yapıyoruz" dedi.

Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya gazetesi sosyal medya hesaplarında canlı yayında.

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