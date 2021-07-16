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Kurbanlık boğa 'Altınbaş' alıcısını bekliyor

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla 1300 kilogram ağırlığındaki boğa, 40 bin liradan satışa çıkarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde hayvancılık yapan Müslüm Seyis, çiftliğinde yetiştirdiği ve "Altınbaş" ismini verdiği simmental cinsi boğayı kurbanlık pazarında 40 bin liradan satışa sundu.

 

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