Kurbanlıklar satışa çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimine göre, bayram 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban kesim tebliğine göre İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bildirilmişti. Hafta başında kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Türkiye'nin dört bir yanında da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar sürüyor.