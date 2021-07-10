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Kurbanlıklar satışa çıktı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıkların satışı için hazırlıklar başladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimine göre, bayram 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban kesim tebliğine göre İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bildirilmişti. Hafta başında kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Türkiye'nin dört bir yanında da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar sürüyor.

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