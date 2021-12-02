Kurum içi girişimcilik | Sürdürülebilir Dünya

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konukları Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, BRB Kurucu Ortağı Pelin Kumcular, Geliverio Kurucu Ortağı Ulaş Cavuş ve Ne Ekersen Kurucu Ortağı Emre Taşkıran

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Zorlu Holding, kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’i Akıllı Hayat 2030 vizyonunun en kritik süreçlerinden biri olarak görüyor. İkinci döngüsü tamamlanan Parlak Bi’Fikir programına gelen 720’ü aşkın fikir arasından 8 proje tohum yatırımı aldı. 200 saate yakın online görüşmeler sonrasında ise bu 8 takım arasından Be Right Back, Ne Ekersen, Selffix ve Geliverio Vestel Ventures ile yatırım masasına oturmaya hak kazandı.

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