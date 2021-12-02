  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Kurum içi girişimcilik | Sürdürülebilir Dünya

Kurum içi girişimcilik | Sürdürülebilir Dünya

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe 12.00'da Dünya'da

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konukları Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, BRB Kurucu Ortağı Pelin Kumcular, Geliverio Kurucu Ortağı Ulaş Cavuş ve Ne Ekersen Kurucu Ortağı Emre Taşkıran
_________________________________________________________

Zorlu Holding, kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’i Akıllı Hayat 2030 vizyonunun en kritik süreçlerinden biri olarak görüyor. İkinci döngüsü tamamlanan Parlak Bi’Fikir programına gelen 720’ü aşkın fikir arasından 8 proje tohum yatırımı aldı. 200 saate yakın online görüşmeler sonrasında ise bu 8 takım arasından Be Right Back, Ne Ekersen, Selffix ve Geliverio Vestel Ventures ile yatırım masasına oturmaya hak kazandı.

yazının devamı için tıklayın

Diğer Videolar
Liderler, işaret diliyle 'Bir Başkadır Benim Memleketim'i söyledi
Türkiye’de sabit internet kullanımı nasıl değişiyor? | Teknoloji Dünyası
Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi ne getirir? | Şans Sohbetleri
Karabük Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale! | Serkan Gönençler ile Piyasa Yorumu
İstanbul'da simit 3,5 lira oldu | Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası
Büyüme alım gücüne yansıyor mu? | Prof. Dr. Emre Alkin ile Piyasa Yorumu
Yeni Dönemde Dünya Ticareti ve Akdeniz’in rolü | Dünya Webinar